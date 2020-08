Barcellona, De Jong: “Crediamo alla Champions, 4 vittorie e possiamo diventare campioni. Il Napoli…” (Di martedì 4 agosto 2020) Arrivato dall'Ajax l'estate scorsa, si è già calato perfettamente nei panni catalani. Frenkie De Jong parla a pochi giorni dal ritorno in campo del suo Barcellona in Champions League.LE SUE PAROLEcaption id="attachment 920887" align="alignnone" width="1024" de Jong Barcellona (getty images)/captionIl giovane centrocampista olandese ha parlato a Barca TV: "Solo quattro partite e possiamo alzare la Champions, dobbiamo crederci. Questo nuovo formato è speciale, ma dà anche alle squadre più piccole una chance in più perché in una partita è più facile sorprendere i grandi. Busquets e Vidal ci mancheranno perché sono giocatori di livello mondiale, ma abbiamo una grande squadra. Il Napoli? L'1-1 ... Leggi su itasportpress

