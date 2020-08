Bangladesh, Save the Children: 2 milioni di bambini colpiti da piogge monsoniche senza precedenti con le più persistenti inondazioni degli ultimi vent’anni (Di martedì 4 agosto 2020) “Siamo solo a metà stagione e questo monsone è già stato devastante finora. Le piogge incessanti hanno portato a inondazioni diffuse in tutto il paese che hanno colpito circa 5 milioni di persone, tra cui 1,9 milioni di bambini, secondo le Nazioni Unite. Più di 1 milione di case sono state danneggiate dalle inondazioni e decine di persone sono morte” ha dichiarato Mostak Hussain, direttore in Bangladesh di Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. “In Bangladesh, stiamo assistendo alle inondazioni più ... Leggi su meteoweb.eu

