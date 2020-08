Balotelli e il futuro incerto, dalla Romania: per Super Mario c’è il Cluj (Di martedì 4 agosto 2020) “Il più grande acquisto nella storia del club“. La stampa locale, in Romania, è piuttosto convinta che tra pochi giorni il Cluj potrebbe presentare Mario Balotelli. L’attaccante classe 1990 è destinato a lasciare il Brescia a causa di un rapporto complicatosi soprattutto nel post lockdown. Di fatto Super Mario non gioca una partita da marzo dove si fermò con 19 presenze e 5 reti. Ma per Balotelli si prospetta una nuova sfida: il Cluj, campione di Romania per la sesta volta, è pronto ad offrire un contratto importante per l’attaccante italiano che in terra romena potrebbe mettersi nuovamente in mostra anche in Champions League. Leggi su sportface

marcobremb : RT @sportface2016: Futuro incerto per Mario #Balotelli: dalla Romania, c'è il #Cluj - sportface2016 : Futuro incerto per Mario #Balotelli: dalla Romania, c'è il #Cluj - TMit_news : Il Cluj cerca Balotelli. Futuro in Romania per l'attaccante azzurro? - jerry_mele : @_schiaffino__ Zaniolo può essere al massimo paragonato all'unghia del mignolo del piede sinistro di Kakà... un par… - Ilarioforjuve : @cuocopittore Difficile, con un carattere così non so chi lo potrà prendere in futuro. È il balotelli degli allenatori. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli futuro Calciomercato Brescia, addio Balotelli | Torna in Champions SerieBnews.com Calciomercato Brescia, addio Balotelli | Torna in Champions

Il futuro di Mario Balotelli è ormai noto che sarà lontano da Brescia. Il rapporto tra la società bresciana e l’attaccante non è mai decollato, fino ad arriva alla completa rottura. Il calciatore ha a ...

Brescia, il futuro di Balotelli è a est

Le Rondinelle dovranno vendere e liberarsi di alcuni ingaggi importanti per costruire una rosa adatta alla Serie B e all’immediata risalita. Secondo quanto riporta Le10Sport, Balotelli potrebbe ...

Il futuro di Mario Balotelli è ormai noto che sarà lontano da Brescia. Il rapporto tra la società bresciana e l’attaccante non è mai decollato, fino ad arriva alla completa rottura. Il calciatore ha a ...Le Rondinelle dovranno vendere e liberarsi di alcuni ingaggi importanti per costruire una rosa adatta alla Serie B e all’immediata risalita. Secondo quanto riporta Le10Sport, Balotelli potrebbe ...