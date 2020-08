Auto, vendite ancora con segno negativo a luglio. Ma gli incentivi fanno volare le vetture elettrificate (Di martedì 4 agosto 2020) Un inizio di agosto con il sorriso per il mercato dell'Auto, uno di quelli che ha sofferto di più da quando siamo stati attaccati dal virus. Il primo giorno del mese è entrata in vigore l'ultima ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Auto vendite Auto, vendite ancora con segno negativo a luglio. Ma gli incentivi fanno volare le vetture elettrificate Il Messaggero Mercato auto nel post-covid: segnali di ripresa dopo la crisi

Il 2020 sarà sicuramente ricordato come uno degli anni più difficili per il mercato automobilistico mondiale e soprattutto italiano. A causa del lockdown, imposto dal Governo per scongiurare il diffon ...

Mercedes EQC, il suv-coupé elettrico

Da noi si tratta ancora di una piccola quota, l’1,7% del mercato (9.936 auto) nei primi sei mesi dell’anno, ma il risultato equivale a un +97% al 2019. Il costruttore tedesco ha ipotizzato di vendere ...

