Audi ritira lo spot con la bimba che mangia la banana: “Sessista” (Di martedì 4 agosto 2020) La pubblicità di un’Audi RS4 con una bambina bionda appoggiata al cofano della macchina mentre mangia una banana, indosso un vestino a fiori, giacchetta di jeans e occhiali da sole. Il senso? Da ricercare, ma in molti si sono indignati e il colosso automobilistico tedesco ha ritirato subito lo spot con tanto di scuse. Audi, la pubblicità con la bambina indigna i social: le allusioni sessuali La pubblicità postata sull’account twitter dell’azienda ha fatto il giro del web innescando tante reazioni sui social. In molti l’hanno percepita come “provocatoria” e “sessista”. In quanto la banana e l’auto sportiva alluderebbero a una simbologia sessuale e maschilista, utilizzando l’immagine di una ... Leggi su quifinanza

