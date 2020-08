Audi nella bufera: ritirato lo spot con la bambina e la banana (Di martedì 4 agosto 2020) Audi ha dovuto chiedere pubblicamente scusa per la realizzazione e la diffusione di uno spot con una bambina che mangia una banana: giudicato sessista e offensivo. Probabilmente, quando lo spot è stato realizzato e diffuso in tutto il mondo, i creativi pubblicitari che lo hanno ideato non si sono resi conto del pericolo a cui andavano incontro. … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Shai__reen : Una bambina qualunque che mangia una banana qualunque. Se ci vedere sessismo e pedopornografia il problema è solo n… - ErjonLuzi : @VincenzoOrab96 Ho visto i commenti nella pagina della Audi e la gente si lamentava perche' l'immagine ricorda quel… - LaStampa : Il campionato si decide nella capitale tedesca dopo 11 gare contro le 11 del calendario iniziale. Diversi cambiamen… - RaiSport : ?? L'#Audi R8 vince anche a #Misano Dopo il successo nella #Endurance del #Mugello la vettura dei quattro anelli si… - MassimoCosta6 : Dominio #Audi nella prima gara #DTM e vittoria di #Muller -