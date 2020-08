Attività culturali, arriva “Italian Council”: 2 mln per finanziare l’arte italiana nel mondo (Di martedì 4 agosto 2020) Con uno stanziamento di 2 milioni di euro prende il via la nona edizione dell’Italian Council, il programma di supporto, promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea italiana nel mondo, promosso dalla direzione generale creatività contemporanea (DGCC) del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. Il bando internazionale finanzia progetti culturali che riguardano la produzione o l’acquisizione di opere d’arte, la produzione di mostre monografiche all’estero, la partecipazione di artisti, curatori e critici a rassegne internazionali, la produzione di progetti editoriali internazionali sull’arte italiana e sostiene la ricerca artistica dei talenti italiani all’estero attraverso contributi per residenze e l’erogazione ... Leggi su ildenaro

