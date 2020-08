Attentato Beirut, due esplosioni: almeno 11 morti, ferito militare italiano (Di martedì 4 agosto 2020) Apocalisse a Beirut. squassata nel tardo pomeriggio da due potenti esplosioni. almeno 11 i morti, 400 i feriti nella zona del porto che risulta devastato. Tra i feriti anche... Leggi su ilmessaggero

Max79863712 : RT @Libero_official: “Ciò che è successo a #Beirut ricorda Hiroshima e Nagasaki, nulla di simile era mai accaduto in passato in Libano”. Co… - eterea_naive : RT @Libero_official: “Ciò che è successo a #Beirut ricorda Hiroshima e Nagasaki, nulla di simile era mai accaduto in passato in Libano”. Co… - thewhitefly_ : Io dico che è un attentato #beirut @SusannaMarce - andrea_gardin : RT @kunedividas: Una enorme esplosione al porto di #Beirut nella capitale del #Libano causa da accertare, non è chiaro se sia un attentato.… - Zamberlett : RT @Libero_official: “Ciò che è successo a #Beirut ricorda Hiroshima e Nagasaki, nulla di simile era mai accaduto in passato in Libano”. Co… -