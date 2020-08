Attacco a Beirut – reazioni degli Stati Uniti (Di martedì 4 agosto 2020) Nelle ultime ore si è verificata una forte esplosione al porto della captale libanese di Beirut. Ci sono state numerose vittime, e gli edifici circostanti sono distrutti. Anche la sede libanese del canale americano CNN ha subito danni rilevanti. Ve.diamo ora le prime reazioni degli USA sul’Attacco a Beirut. Attacco a Beirut: l’esplosione danneggia l’ufficio … Leggi su periodicodaily

periodicodaily : Attacco a Beirut – reazioni degli Stati Uniti #beirut #libano #lebanon - felali9 : Rividiamo il cenario delle due settimane nella zona. Attacco israeliano a impostazioni iraniani in Siria. Risposta… - Sibilla96034949 : @cerry898989 Presumo un attacco terroristico sul porto di Beirut,due esplosioni pare... - lorisanthini : l’ho avvertita in spiaggia a Cipro. mi sono cagato sotto pensando fossimo sotto attacco turco #beirut - AhmadZorkot : Attacco terroristico israeliano al.porto di beirut -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco Beirut

Una violenta esplosione occorsa al porto di Beirut è stata avvertita in tutta la città: adesso una coltre di fumo intensa copre la visuale. Panico nella capitale del Libano, Beirut, in seguito ad una ...Le due esplosioni si sono verificate nella zona del porto di #Beirut ed hanno causato danni ingenti e decine ... dell'ex premier libanese Rafic Hariri, ucciso in un attacco con camion bomba.