Atlantia mette alle strette Cdp. Trattativa su Autostrade di nuovo in salita (Di martedì 4 agosto 2020) Procede con “difficoltà e incertezze” la Trattativa tra Atlantia, governo e Cdp su Autostrade per l’Italia. Nella nota sui conti semestrali, la holding dei Benetton che detiene l′88% di Aspi scrive a chiare lettere che “permangono talune significative incertezze principalmente riconducibili ai contenuti, alle modalità e ai tempi di attuazione per addivenire alla conclusione degli accordi” con il Governo.Così come ci sono “concrete difficoltà nelle trattative con Cdp”, “non solo per concordare la definizione di meccanismi volti alla determinazione di un valore di mercato di Autostrade per l’Italia, ma anche per effetto di richieste avanzate da parte di Cdp su ulteriori impegni al di fuori di quanto rappresentato nella ... Leggi su huffingtonpost

Imprese: Atlantia, impatto pandemia sui ricavi stimato a tre miliardi di euro nel 2020

Roma, 04 ago 21:01 - (Agenzia Nova) - Il calo di traffico sulle reti gestite dal Gruppo Atlantia dovuto alla pandemia di Covid-19 sta generando impatti sulla capacità delle diverse società del Gruppo ...

