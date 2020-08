Atalanta, Tameze ritorna al Nizza dopo la fine del prestito (Di martedì 4 agosto 2020) L’Atalanta ha comunicato sul proprio sito ufficiale il rientro del calciatore Adrien Tameze al Nizza per la fine del prestito L’Atalanta ha comunicato che il calciatore Adrien Tameze ritornerà al Nizza dopo la fine del prestito nella squadra bergamasca. Ecco il comunicato ufficiale: «Atalanta B.C. comunica il rientro per fine prestito del calciatore Adrien Tameze al Nizza. La Società ringrazia il centrocampista francese per l’impegno e la professionalità offerti in questi mesi. In bocca al lupo Adrien!» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

