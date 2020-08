Atalanta-PSG, Verratti: “Sarà dura, ma non vogliamo avere rimpianti. Europei rinviato? Rispondo così” (Di martedì 4 agosto 2020) "Conosciamo il valore dell’Atalanta come quello di tutte le otto squadre dei quarti: sarà dura".Lo ha detto Marco Verratti. Il centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana, intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', ha suonato la carica in vista della sfida di Champions League - quarti di finale - contro la formazione di Gian Piero Gasperini, in programma mercoledì 12 agosto alle ore 21.00 al 'Gewiss Stadium': "Non siamo ancora al 100 per cento ed è normale dopo un lungo periodo di inattività. Ma abbiamo ancora un po’ di tempo per migliorare forma e meccanismi di gioco. Chi ha potuto riprendere il campionato ha un piccolo vantaggio, ma è importante concentrarci e arrivare con la testa libera. Il nostro patto è di non ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #Atalanta, #Ilicic torna in Slovenia: non ci sarà con il #PSG. TI siamo vicini Josip ?? - Mediagol : #Atalanta-PSG, Verratti: “Sarà dura, ma non vogliamo avere rimpianti. Europei rinviato? Rispondo così” - Mediagol : Atalanta-PSG, Verratti: 'Sarà dura, ma non vogliamo avere rimpianti. Europei rinviato? Rispondo così' - sportface2016 : Le parole di #Verratti in vista dei quarti - #PsgAtalanta - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Verratti: “#Psg, stai attento: l’#Atalanta ormai è una big” -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta PSG Atalanta-Psg, qual è lo stato di forma dei francesi in vista dei quarti di Champions Sky Sport Atalanta-PSG, Verratti: “Chi ha ripreso il campionato ha un piccolo vantaggio”

Parla così Marco Verratti a pochi giorni dai quarti di finale di Champions League tra Psg e Atalanta. Il centrocampista non nasconde la forza degli uomini di Gasperini: “Conosciamo il valore ...

Verratti “L’Atalanta merita rispetto, sarà dura”

Il centrocampista dei campioni di Francia e della nazionale italiana è pronto a tuffarsi nella Champions dopo la sosta per la pandemia: il Psg arriva alla sfida dei quarti contro l’Atalanta con due ...

Parla così Marco Verratti a pochi giorni dai quarti di finale di Champions League tra Psg e Atalanta. Il centrocampista non nasconde la forza degli uomini di Gasperini: “Conosciamo il valore ...Il centrocampista dei campioni di Francia e della nazionale italiana è pronto a tuffarsi nella Champions dopo la sosta per la pandemia: il Psg arriva alla sfida dei quarti contro l’Atalanta con due ...