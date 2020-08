Atalanta, Gollini ko: il messaggio del portiere (Di martedì 4 agosto 2020) Gollini a rischio per la sfida di Champions League tra Atalanta e PSG: l’entità dell’infortunio rimediato dal portiere Giungono brutte notizie dall’infermeria dell’Atalanta in merito alle condizioni fisiche di Pierluigi Gollini, che rischia di saltare la sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain a causa di un infortunio rimediato contro l’Inter. Il portiere nerazzurro ha riportato un’iperestensione del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Ecco il messaggio pubblicato sui social. View this post on Instagram Il trauma ha causato un’iperestensione del crociato posteriore del ginocchio. Ma non ci sono lesioni ai legamenti. E quindi sarà una ... Leggi su calcionews24

