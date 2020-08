Atalanta: Gasperini in ansia per Gollini e Palomino, in dubbio per il Psg (Di martedì 4 agosto 2020) L’Atalanta si prepara alla sfida con il Paris Saint-Germain, valida per i quarti di finale della Champions League 2019/2020, evento storicamente importantissimo per il club bergamasco. Gian Piero Gasperini dovrà però valutare la condizione di due giocatori al suo servizio, i quali hanno recentemente accusato problemi fisici e non sono al meglio per il prestigioso testa a testa europeo: Pierluigi Gollini e Josè Palomino. Il portiere italiano soffre di un problema al ginocchio, rimediato nel corso della sfida di campionato contro l’Inter, valida per la trentottesima giornata della Serie A 2019/2020, mentre il difensore argentino presenta un’elongazione dell’adduttore sinistro. Le due pedine atalantine sono seriamente a rischio per lo scontro con il Paris Saint-Germain ed una ... Leggi su sportface

