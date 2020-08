Atalanta, due novità nella lista UEFA per la Champions League (Di martedì 4 agosto 2020) L’Atalanta ha depositato la lista ufficiale per la Champions League 2019/20: non c’è Tameze, dentro Bellanova e Sutalo L’Atalanta ha depositato ieri la lista UEFA per la Final Eight di Champions League, che si disputerà a Lisbona dal 12 al 23 agosto. Non figura il nome di Adrien Tameze, rientrato al Nizza per mancato riscatto del cartellino, bensì quelli di Raoul Bellanova e Bosko Sutalo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SerieA : MVP #SerieATIM 2019/2020 ?? Papu Gomez è il miglior centrocampista. Ha stabilito due record stagionali: il record di… - SabirBoss17 : RT @riccardomorgan: È arrivata! ?????? comunque se le vittorie valevano due punti, vinceva l’Inda. Prima del lockdown meritava la Lazio. Dopo… - jordantorrestag : RT @SerieA: MVP #SerieATIM 2019/2020 ?? Papu Gomez è il miglior centrocampista. Ha stabilito due record stagionali: il record di efficienza… - Ipdm9 : @ParticipioPart Sicuramente gli avranno dato.una partita inutile dal punto di vista dell'importanza,ma al cospetto… - UgoBaroni : RT @SerieA: MVP #SerieATIM 2019/2020 ?? Papu Gomez è il miglior centrocampista. Ha stabilito due record stagionali: il record di efficienza… -