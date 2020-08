Asti-Cuneo: consegnato il cantiere per il lotto da Cantina di Roddi a Verduno (Di martedì 4 agosto 2020) TORINO consegnato questa mattina, martedì 4 agosto, il cantiere del lotto 2.6b Cantina di Roddi-Verduno dell'autostrada A33 alla ditta costruttrice: lo comunica il presidente della Regione Piemonte, ... Leggi su gazzettadalba

astigov : Autostrada Asti-Cuneo: consegnato il cantiere per il lotto 2.6b da Alba a Verduno - rep_torino : L'incompiuta autostrada Asti Cuneo, via ai lavori dopo 30 anni - romi_andrio : RT @CorriereTorino: Asti-Cuneo, lavori al via dopo 30 anni: consegnato cantiere - cuneocronaca : Autostrada Asti-Cuneo: consegnato il cantiere per il lotto 2.6B da Alba a Verduno -> - lavocedialba : I consiglieri cuneesi della Lega: 'Via ai lavori dell’Asti-Cuneo, ecco l’altra velocità di una giunta a trazione le… -