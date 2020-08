Assegnati gli Oscar della Serie A: MVP alla Juventus, ma Cristiano Ronaldo resta a mani vuote! (Di martedì 4 agosto 2020) La Lega Calcio ha deciso di assegnare i premi per i migliori calciatori della Serie A 2019-2020. I criteri scelti sono riferiti alle partite di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, secondo dati registrati da Netco Sports. La Juventus ha fatto incetta di premi: Szczesny è stato il miglior portiere del campionato, mentre l’MVP del torneo va a Paulo Dybala. E Cristiano Ronaldo? A mani vuote, nonostante i 31 gol segnati. Il premio come miglior difensore è andato all’interista De Vrij, mentre il miglior centrocampista è risultato essere il Papu Gomez dell’Atalanta. Miglior attaccante? Ovviamente il ‘Re dei bomber’ Ciro Immobile. Il miglior giovane del torneo è stato invece Dejan Kulusevski del ... Leggi su sportfair

