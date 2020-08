Aspi: Atlantia propone due soluzioni per scissione (Di martedì 4 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 04 AGO - Il Cda di Atlantia "ha ritenuto di dover individuare anche soluzioni alternative idonee comunque a giungere ad una separazione tra la Società ed Autostrade per l'Italia, che ... Leggi su corrieredellosport

robertobernabo : Atlantia, stop a trattativa con Cdp. Pronta a vendere tutta Aspi al miglior offerente @sole24ore #lauragalvagni… - fattoquotidiano : La sensazione degli uomini che seguono il dossier è unanime: i Benetton, attraverso Atlantia, “stanno solo perdendo… - OrrGeppo : RT @Phastidio: Mossa interessante ?? Atlantia, stop a Cdp. Pronta a vendere tutta Aspi al miglior offerente - Moixus1970 : RT @robertobernabo: Atlantia, stop a trattativa con Cdp. Pronta a vendere tutta Aspi al miglior offerente @sole24ore #lauragalvagni @sole24… - MauroDelCorno : RT @Phastidio: Mossa interessante ?? Atlantia, stop a Cdp. Pronta a vendere tutta Aspi al miglior offerente -

Il Cda di Atlantia "ha ritenuto di dover individuare anche soluzioni alternative idonee comunque a giungere ad una separazione tra la Società ed Autostrade per l'Italia, che diano certezza al mercato, ...Studia vendita intero 88% in Aspi o scissione per quotazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 ago - Atlantia sta rilevando "concrete difficolta' nel proseguimento positivo delle trattative" c ...