Ashley Graham: "Le smagliature mi fanno sentire un supereroe. Rappresentano ciò che ha cambiato la mia vita" (Di martedì 4 agosto 2020) “Quando guardo le mie nuove smagliature e i cambiamenti che il mio corpo ha subito, penso che, come donne, siamo tutte supereroi”. Ashley Graham a gennaio ha dato alla luce il suo primogenito, Isaac. La top model 32enne ha raccontato su Instagram aspetti intimi della gravidanza, postando scatti senza filtri per celebrare il fisico post partum. “È così bello poter partorire, me ne sono resa conto solo dopo”; ha raccontato in un’intervista a Elle, “Prima della gravidanza ho sempre sperato che le donne potessero imparare ad amare il proprio fisico nei suoi cambiamenti. Dopo esser rimasta incinta ho dovuto riformulare il rapporto con il mio corpo. Quando ho visto comparire le smagliature sullo stomaco all’inizio ero devastata. Poi ho incontrato Isaac e ho capito ... Leggi su huffingtonpost

