Asd Sanniti Five Soccer, capitan Pastore e bomber Federici pronti a ricominciare (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Dopo la notizia dell’ingaggio del nuovo mister Paolo Corino arrivano anche le prime conferme in casa Sanniti Five Soccer, rinnovano infatti il capitano nonchè “bandiera” Mario Pastore (112 presenze e 16 reti per lui) che con i giallo-rossi ha conquistato due campionati in Serie D e Mirko Federici, capocannoniere della squadra con 14 reti nel campionato appena concluso, numeri importanti considerando anche il fatto che Federici nella passata stagione ha collezionato solo 21 presenze totali consentendogli di fatto di avere una media realizzativa impressionante, dati che testimoniano come Federici sia l’uomo chiave del sodalizio giallo-rosso. Pastore e ... Leggi su anteprima24

La Campana FC è lieta di annunciare i primi colpi del mercato per la stagione che verrà, la 2020/21: Fabio Lanni e Michele Della Marca. Entrambi di ruolo laterale ed entrambi provenienti dall’ASD Sann ...

