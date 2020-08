Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 3 agosto 2020 (Di martedì 4 agosto 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 3 agosto 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la serie tv Il Giovane Montalbano 2 ha totalizzato 4268 spettatori, 23.68% di share; su Canale5 il film Il pesce innamorato ha avuto 1866 spettatori (9.69%). La serata musicale Battiti Live su Italia1 ha avuto 1548 spettatori (8.71%); su Rai2 la puntata di Hawaii Five-0 si è portata a casa 1047 spettatori (5.10%), poi quella di NCIS New Orleans 828 (4.46%), mentre il telefilm Bodyguard su Rai3 826 spettatori (4.51%). Su Rete4 il film Cobra ha totalizzato 686 spettatori (3.64%), mentre su La7 la puntata di Eden – Un pianeta da salvare ne ha avuti 475 (2.86%). ... Leggi su ascoltitv

AndreaAAmato : #Ascoltitv tutti i dati 3 agosto: Riondino straccia Pieraccioni. Battiti sul podio. Inaugurazione ponte Genova: 23,… - tvzoomitalia : #Ascoltitv tutti i dati 3 agosto: Riondino straccia Pieraccioni. Battiti sul podio. Inaugurazione ponte Genova: 23,… - Cinzy08_ : RT @Mary96231807: @Nicolet48249428 Quindi secondo te sck non lo trasmettono per colpa di cy? E cara vai a vederti i dati degli ascolti di b… - zazoomblog : Ascolti Tv lunedì 3 agosto 2020: Il Pesce innamorato Il giovane Montalbano Battiti Live dati Auditel e share -… - CorriereCitta : Ascolti Tv lunedì 3 agosto 2020: Il Pesce innamorato, Il giovane Montalbano, Battiti Live, dati Auditel e share -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Italia Sera

CUP ed RPT si rivolgono ancora una volta in maniera unitaria al Capo del Governo per chiedere di correggere la norma che esclude gli iscritti alle Casse private di previdenza dai contributi emergenzia ...Spotify diventa leader nel mercato dei Podcast, con il 21% di abbonati. La tendenza del momento è in crescita anche in Italia. Le ore di ascolto di Spotify sono tornate allo stesso livello a cui erano ...