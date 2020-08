Ascolti, dati auditel di lunedì 3 agosto 2020: il Giovane Montalbano senza rivali (Di martedì 4 agosto 2020) Nuova vittoria ieri su Rai1 per la replica de ‘Il Giovane Montalbano’ con 4.268.000 spettatori con il 23.7% di share. Al secondo posto, su Canale 5, ‘Il Pesce Innamorato‘ con 1.866.000 spettatori e il 9.7% di share. Terzo posto, su Italia 1, la seconda puntata di ‘Battiti Live‘ con 1.548.000 spettatori e l’8.7% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: ‘Hawaii Five’ e ‘Ncis New Orleans’ su Rai2 (rispettivamente 1.047.000 spettatori, share 5.1%, e 829.000 spettatori, share 4.5%), la serie ‘Bodyguard’ su Rai3 (826.000 spettatori, share 4.5%), ‘Cobra’ su Rete4 (686.000 spettatori, share 3.6%), ‘Eden – Un Pianeta da Salvare’ su La7 (475.000 spettatori, share 2.9%), ‘Cambia la Tua Vita con un Click’ sul Nove ... Leggi su tvzap.kataweb

