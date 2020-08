Arrivata a Lampedusa la nave quarantena Gnv Azzurra – Il video (Di martedì 4 agosto 2020) È Arrivata a Lampedusa la nave quarantena Gnv Azzurra che ospiterà i migranti – quasi tutti tunisini – presenti nell’hotspot dell’isola, giunti a centinaia nelle scorse settimane. Ad accoglierli, il personale con indosso tute anti Covid e mascherine. I migranti, a gruppi di 10, con mascherina e con borse o zaini, sono saliti a bordo della nave, che però non basterà ad accogliere tutti gli ospiti dell’hotspot: la capienza prevista è di 700 persone, perciò sull’isola ne rimarranno ancora alcune centinaia. Dopo l’ultimo sbarco del 3 agosto non se ne segnalano altri al momento. A frenare le partenze è il meteo, perché il mare grosso delle ultime ore rende difficile la navigazione di ... Leggi su open.online

SkyTG24 : Sono 250 i migranti, tutti tunisini, che sono stati finora imbarcati sulla nave quarantena Gnv Azzurra arrivata a… - Notiziedi_it : Arrivata a Lampedusa la nave quarantena Gnv Azzurra – Il video - leopadanofe : RT @51inif: Lampedusa, nave per la quarantena lascia il porto: imbarco sospeso a causa del forte vento ?? MANCO IL VENTO LI VUOLE https://t.… - blu_istanbul : RT @51inif: Lampedusa, nave per la quarantena lascia il porto: imbarco sospeso a causa del forte vento ?? MANCO IL VENTO LI VUOLE https://t.… - SeratEnrico : RT @51inif: Lampedusa, nave per la quarantena lascia il porto: imbarco sospeso a causa del forte vento ?? MANCO IL VENTO LI VUOLE https://t.… -