Arisa, colpo di testa: bionda e con i capelli lunghi, la foto lascia a bocca aperta (Di martedì 4 agosto 2020) Un altro colpo di testa per Arisa, la cantante ha cambiato nuovamente look, ora è bionda e con i capelli lunghi: i fan sono senza parole. Fonte foto: Instagram @ArisamusicRosalba Pippa torna a rivoluzionare il suo look, ora si mostra bionda e con i capelli lunghi. Arisa ha indossato delle particolari extension, la cantante ha infatti rivelato di non poter tenere i lunghi. Rosalba soffre infatti di una malattia, a causa della quale deve tenere i capelli rasati. Questo però non le impedisce di provare sempre nuovi look, utilizzando parrucche ed altre cose simili. Lo scorso anno ha anche ammesso di essersi ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Arisa colpo Arisa, colpo di testa: bionda e con i capelli lunghi, la foto lascia a bocca... CheNews.it