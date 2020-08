Argentina: debito, raggiunto accordo con creditori (Di martedì 4 agosto 2020) ANSA, - BUENOS AIRES, 04 AGO - Il governo argentino ha annunciato oggi di avere raggiunto un accordo con i creditori per la ristrutturazione di quasi 67.000 milioni di dollari di titoli del suo debito ... Leggi su corrieredellosport

