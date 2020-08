Argentina, accordo con i creditori sulla ristrutturazione di 65 miliardi di debito (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo una partita a poker con i creditori durata sette mesi, il governo argentino ha trovato un accordo con i detentori del 60% delle obbligazioni scambiabili e del 51% delle obbligazioni globali in circolazione per ristrutturare il suo debito di 65 miliardi di dollari (circa 55 miliardi di euro). I lunghi negoziati hanno portato, ha dichiarato il presidente Alberto Fernandez, a una “una significativa riduzione del debito”, adeguando le date dei pagamenti senza aumentare l’importo totale del capitale e degli interessi da pagare. Quest’anno, per la seconda volta in due decenni, l‘Argentina non ha ripagato gli interessi dovuti andando così in default tecnico. Tra i creditori ci sono grandi fondi di investimento come ... Leggi su ilfattoquotidiano

