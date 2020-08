Area Vesuviana: Carabinieri contro i reati contro il patrimonio (Di martedì 4 agosto 2020) Area Vesuviana. L’obiettivo dei Carabinieri per il controllo del territorio, vicinanza al cittadino e contrasto ai reati contro il patrimonio. Giorni di lavoro intenso per i militari della Compagnia di Castello di Cisterna che, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli hanno ulteriormente intensificato il numero di pattuglie poste a controllo del territorio. Nella … Leggi su 2anews

