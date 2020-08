Ape 24 – Antichi rimedi (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn “SOS” lanciato dalla spiaggia può portare i suoi frutti. Tre pescatori della Micronesia erano finiti su un’isola deserta dell’oceano Pacifico dopo aver riscontrato problemi con la navigazione. A quel punto si sono armati di pazienza e hanno prodotto una scritta di grandi dimensioni per chiedere aiuto, con l’auspicio che qualcuno si accorgesse di loro. Probabilmente quando hanno agito non nutrivano neppure troppa fiducia, ma a volte il gesto più banale ed estremo riesce a rivelarsi redditizio. Le ricerche erano iniziate sabato scorso, quando la marina militare australiana, dopo aver ricevuto il messaggio di allerta diffuso dalle autorità statunitensi, aveva deciso di inviare un elicottero a sorvolare la zona. Proprio quell’elicottero, nella giornata di domenica, ha individuato la grossa ... Leggi su anteprima24

