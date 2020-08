Antonella Elia fa dietrofront e lascia (di nuovo) Pietro: "Non ho la forza di perdonare" - (Di martedì 4 agosto 2020) Novella Toloni Dopo la difficile esperienza a Temptation Island Antonella Elia è tornata sui suoi passi e con un video social ha annunciato la pausa di riflessione da Delle Piane. Troppo doloroso rivedere le puntate del programma per dimenticare Si lasciano, si riprendono e poi si rilasciano: è la storia infinita. Anche a telecamere spente Temptation Island regala sorprese. Chi pensava che con l'ultima puntata dei record il programma avesse smesso di regalare emozioni si sbagliava. Ci ha pensato Antonella Elia a rimettere tutto in discussione e a lasciare, per l'ennesima volta, il fidanzato Pietro Delle Piane. A una settimana esatta dalla fine del programma condotto da Filippo Bisciglia si è consumato un ... Leggi su ilgiornale

trash_italiano : ANTONELLA ELIA CHE LO LASCIA PER LA SECONDA VOLTAAAAAAAAAAAA VOLIAMOOOOOOOOOOOO #TemptationIsland - trash_italiano : bravissima Taylor Swift che dopo aver pubblicato l'album ha deciso di partecipare a #TemptationIsland per supportare Antonella Elia ?? - stazzitta : TI AMO MA MI FAI SCHIFO. La sintesi di Antonella Elia, ho solo applausi. #TemptationIsland - MarioManca : RT @Manilanazzaro: La mia intervista per @VanityFairIt grazie a @MarioManca - zazoomblog : Manila Nazzaro giudice severo verso Antonella Elia Dure parole dopo Temptation Island - #Manila #Nazzaro #giudice… -