Antonella Clerici: il messaggio in un giorno di grande dolore (Di martedì 4 agosto 2020) Antonella Clerici ha lanciato un appello per non dimenticare un giorno di grande dolore per l’Italia. La conduttrice ha scelto di condividere un pensiero particolarmente profondo e importante sul suo Instagram, in occasione dell’anniversario della strage di Bologna (datata 2 agosto 1980). Antonella Clerici: “Non dobbiamo dimenticare“ Nel giorno del ricordo di una delle pagine più cruente della storia italiana, Antonella Clerici lancia il suo messaggio al popolo di Instagram. Il pensiero della conduttrice è un invito a non dimenticare l’orrore e le vittime della strage di Bologna di cui, il 2 agosto scorso, si è celebrato il 40° anniversario. ... Leggi su thesocialpost

_Leotardo : Letteralmente Antonella Clerici - flavia_navy : RT @Tremenoventi: *Adele sfrega la lampada Genio: ascolta hai un solo desiderio pensaci bene Adele: voglio diventare Antonella Clerici Ge… - nonvelodiromai : RT @Tremenoventi: *Adele sfrega la lampada Genio: ascolta hai un solo desiderio pensaci bene Adele: voglio diventare Antonella Clerici Ge… - monamjour : @dismoiq che palle quel ricettario a ogni puntata mi sembrava antonella clerici - Angeleyes1911 : RT @Tremenoventi: *Adele sfrega la lampada Genio: ascolta hai un solo desiderio pensaci bene Adele: voglio diventare Antonella Clerici Ge… -