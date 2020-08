Antartide | misteriosa figura alta 20 metri emerge dalla neve | FOTO (Di martedì 4 agosto 2020) In Antartide un teorico delle cospirazioni ritiene di avere individuato un essere non identificato dall’altezza spropositata. “Se non è un alieno, cos’altro?”. Un teorico della cospirazione sostiene di avere individuato la sagoma di una grossa figura indefinita tra i ghiacciai dell’Antartide. Proprio quella parte del mondo è spesso oggetto di racconti al limite del verosimile … L'articolo Antartide misteriosa figura alta 20 metri emerge dalla neve FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

NuovoUniverso : Trovata su Google una misteriosa struttura di 14 miglia 'sepolta' in Antartide #antartide #google #googleearth - Pietro_Bi : RT @FumbleGDR: 1982. Bloccati nei ghiacci dell'Antartide da una tempesta di neve che potrebbe durare giorni, con la motoslitta in panne e c… - FumbleGDR : 1982. Bloccati nei ghiacci dell'Antartide da una tempesta di neve che potrebbe durare giorni, con la motoslitta in… -

Ultime Notizie dalla rete : Antartide misteriosa La calotta di ghiaccio più grande del mondo è più vulnerabile allo scioglimento di quanto crediamo National Geographic Italia The Head, recensione dei primi due episodi in anteprima

Abbiamo visto in anteprima per voi i primi due episodi della nuova serie di Amazon Prime Video, The Head. La produzione originale spagnola arriverà sulla piattaforma dal 5 agosto. The Mediapro Studio, ...

Il cielo più bello del mondo

Secondo i risultati di una nuova ricerca condotta da un team internazionale di scienziati provenienti da Cina, Australia e Università della British Columbia (Ubc) – pubblicata ieri su Nature – il ciel ...

Abbiamo visto in anteprima per voi i primi due episodi della nuova serie di Amazon Prime Video, The Head. La produzione originale spagnola arriverà sulla piattaforma dal 5 agosto. The Mediapro Studio, ...Secondo i risultati di una nuova ricerca condotta da un team internazionale di scienziati provenienti da Cina, Australia e Università della British Columbia (Ubc) – pubblicata ieri su Nature – il ciel ...