Ancora incendi in Sardegna: Canadair in azione nel Nuorese (Di martedì 4 agosto 2020) Ancora fiamme in Sardegna e Ancora una volta il Nuorese colpito da incendi. Dopo i roghi che hanno devastato le campagne e le aziende agricole attorno a Orgosolo e Sarule, oggi un Canadair proveniente da Olbia sta intervenendo a Torpé, in località Unchile. Il fuoco è alimentato anche dal forte vento di maestrale che da domenica sera sta soffiando sull'Isola. Sul posto coordina il direttore delle operazioni di spegnimento, con il personale del Corpo forestale di Nuoro.

