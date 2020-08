Anche Piacenza sperimenta il vaccino italiano contro il Covid19 (Di martedì 4 agosto 2020) BOLOGNA – Piacenza, la provincia emiliana più colpita dall’epidemia di coronavirus, entra a far parte della sperimentazione del vaccino italiano contro il Covid-19. Lo annuncia la Regione. Il progetto, guidato dall’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani e finanziato da Regione Lazio e ministero dell’Università, in una prima fase coinvolgerà 45 volontari sani massimo 55enni, ai quali sarà somministrato il vaccino: se i test non avranno controindicazioni, verranno poi allargati a un nuovo gruppo di cittadini tra i 65 e i 75 anni, per poi essere ulteriormente estesi con il progredire dei risultati, come ha resto noto la Regione Lazio. Leggi su dire

