Anche la Puglia ha i suoi sbarchi, 84 migranti a Gallipoli, Conte: “No ingressi irregolari” (Di martedì 4 agosto 2020) Intercettati da una motovedetta della Guardia di Finanza e tratti in salvo gli 84 immigrati sbarcati intorno alle 2 della scorsa notte a Gallipoli, in Salento, Conte vuole la linea dura. 84 immigrati erano dispersi in mare al largo di Gallipoli, in piena notte. Ma per fortuna sono stati intercettati da una motovedetta della Guardia di Finanza e tratti in salvo. I migranti sono stati soccorsi dal personale della Croce Rossa e dai sanitari del 118. L’imbarcazione si era incagliata negli scogli con a bordo diversi nuclei familiari, tra i quali c’erano 11 donne e 3 bambini. I migranti, tutti provenienti da Iran, Iraq, Somalia e Pakistan, dopo il salvataggio sono stati visitati dai medici di frontiera e stanno tutti bene. Solo una donna è dovuta ricorrere alle cure ... Leggi su chenews

