Anche a Roma arriva il circo grillino del "No 5G" (Di martedì 4 agosto 2020) Il presidio dura da quattro giorni. Ombrelloni, canotte, infradito, bibite fresche. Accessori e vestiario sono quelli che tanti poco più in là sfoggiano sulle spiagge di Ostia. Ma qui ad Acilia non si fa villeggiatura. Qui, si protesta. “Uniti contro al 5G”, si legge sullo striscione più grande. Leggi su ilfoglio

