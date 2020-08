"Amici libici", la tremenda gaffe di Di Stefano su Beirut. Il sottosegretario grillino impallinato sui social (Di martedì 4 agosto 2020) La gaffe arriva proprio da uno che dovrebbe ben conoscere l'argomento. Ovvero dal sottosegretario agli Affari esteri, ovvero il grillino Manlio Di Stefano. Mentre il bilancio delle tremende esplosioni di Beirut si aggravava ora dopo ora l'esponente del Movimento 5 Stelle su Twitter se ne usciva così: "Con tutto il cuore mando un abbraccio ai nostri Amici libici. Lo abbiamo già detto e lo ripeto anche io, l'Italia c'è ed è pronta a dare tutto l'aiuto possibile. Coraggio". Già, avete letto bene, Amici libici quando Beirut è la capitale del Libano. In molti hanno fatto notare la gaffe a Di Stefano, bacchettandolo un po'. ... Leggi su iltempo

tempoweb : 'Amici libici', la tremenda gaffe di #DiStefano su #Beirut. Il sottosegretario #M5s impallinato sui social #libia… - iltritapieghe : RT @DrGregHouse73: Santo Iddio... abbraccia gli amici Libici di Beirut. Il Sottosegretario agli Esteri. Non ho altro da dire, Vostro onore… - icsicsxx : RT @DrGregHouse73: Santo Iddio... abbraccia gli amici Libici di Beirut. Il Sottosegretario agli Esteri. Non ho altro da dire, Vostro onore… - vruggero75 : @christianrocca Ma soprattutto, quanti amici libici ha a Beirut @ManlioDS? - Parfen_Rogozin : i nostri amici 'libici'. ????? #Beirut -

Ultime Notizie dalla rete : Amici libici

Formiche.net

Maria Chindamo, la registrazione choc: "Lei non c'è, ma la sua auto è coperta di sangue" "Vincenzo, buongiorno, sono qui ad aspettare Maria, lei non c'è ma la macchina è coperta di sangue". Così il co ...Col crollo del regime di Gheddafi l’universo relazionale tra Roma e Tripoli si è frammentato e allargato, in parte per il maggiore dinamismo di altre nazioni, in parte per l'emersione di fattori disto ...