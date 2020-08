American Horror Story: Sarah Paulson regista di un episodio dello spinoff (Di martedì 4 agosto 2020) Sarah Paulson tornerà nel mondo di American Horror Story in veste di regista di uno degli episodi dello spinoff. American Horror Story avrà uno spinoff e l'attrice Sarah Paulson sarà coinvolta in veste di regista per realizzare un episodio del nuovo progetto prodotto per FX. Non è la prima volta che la star è impegnata dietro la macchina da presa durante la realizzazione del franchise: nell'ottava stagione aveva firmato la puntata intitolata Return to Murder House. Il nuovo progetto di Ryan Murphy si intitolerà American Horror Stories e ... Leggi su movieplayer

