Altro guasto alla condotta idrica a Chiaiano: di nuovo senz’acqua Mugnano e Marano (Di martedì 4 agosto 2020) nuovo guasto alla condotta idrica di Chiaiano. Tornano i disagi nell’area a nord di Napoli. Dopo la frana avvenuta la scorsa settimana che ha causato un grosso guasto alla condotta lasciando senz’acqua per giorni residenti di Chiaiano, Mugnano, Marano, tornano i disagi. Una nuova rottura si è registrata questa mattina e dunque iniziano a registrarsi … L'articolo Altro guasto alla condotta idrica a Chiaiano: di nuovo senz’acqua Mugnano e Marano Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

enzo23006114 : @marcotravaglio Tornerà sto coglione di merda ?? al massimo con il ditone in culo e l’altro in bocca!!!!e ciuccia fo… - kinglydeer : Ci sta una famiglia che non fa altro che lamentarsi (putroppo ci sta un guasto sull'alta velocità) e si sono beccat… - sorrentopress : Altro guasto, niente acqua a Vico Equense e Sorrento - SimoneDonati76 : Sono talmente guasto che sto perdendo in lucidità. Altro effetto a Loro favore. - rendiseg : @FASTWEBHelp richiedo formalmente informativa sulla gestione dei miei dati.dopo segnalazione guasto mi chiama altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro guasto Altro guasto, niente acqua a Vico Equense e Sorrento SorrentoPress Guasti all'illuminazione pubblica: a Sassari c'è un nuovo numero per le segnalazioni

Dalle 24 di mercoledì 5 agosto sarà attivo il nuovo numero telefonico 366 5959512 per le segnalazioni di guasti o disfunzioni agli impianti di illuminazione pubblica.

Guasto alla rete idrica, attivate le autobotti a servizio delle frazioni interessate

Il guasto ha interessato alcune frazioni del territorio, in particolare Rocca Ripesena, San Quirico, Villanova, Canonica e San Biagio. La perdita è stata individuata a metà mattinata di oggi ma per la ...

Dalle 24 di mercoledì 5 agosto sarà attivo il nuovo numero telefonico 366 5959512 per le segnalazioni di guasti o disfunzioni agli impianti di illuminazione pubblica.Il guasto ha interessato alcune frazioni del territorio, in particolare Rocca Ripesena, San Quirico, Villanova, Canonica e San Biagio. La perdita è stata individuata a metà mattinata di oggi ma per la ...