Altobelli: “Se Sarri esce dalla Champions, dura quanto un gatto in tangenziale” (Di martedì 4 agosto 2020) Alessandro Altobelli ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di Tmw Radio, toccando vari argomenti, fra i quali vi è quello relativo all’operato di Maurizio Sarri alla Juventus. L’ex attaccante dell’Inter ha esternato il suo pensiero senza filtri, prevedendo un futuro tutt’altro che roseo per l’ex Napoli, qualora non superasse il Lione in Champions League: “Se la Juve ha mandato via Allegri che ha vinto così tanto e Sarri esce fuori dalla Champions, dura quanto un gatto in tangenziale“. Leggi su sportface

