Allerta Meteo Toscana, codice giallo fino alle 20 per rovesci e temporali: possibili grandinate e colpi di vento (Di martedì 4 agosto 2020) Anche oggi il tempo in Toscana rimane instabile, creando condizioni favorevoli a rovesci e temporali sparsi, più probabili e frequenti sulle zone settentrionali e appenniniche, anche di forte intensità. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido fino alle 20 di questa sera. Saranno possibili, a livello locale, anche grandinate e colpi di vento, che si accompagneranno ai temporali più intensi. In generale i venti saranno in attenuazione, ma ancora forti raffiche di Maestrale potranno registrarsi su Arcipelago e litorale meridionale. Il mare oggi sarà mosso o molto mosso, in particolare al largo, in ... Leggi su meteoweb.eu

