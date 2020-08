Allenatori Serie A 2020-2021, panchine in movimento: il borsino della nuova stagione tra conferme, addii e giudizi sospesi [GALLERY] (Di martedì 4 agosto 2020) Allenatori Serie A 2020-2021 – Ventisette giorni esatti alla fine di questa stagione anomala e “posticipata” (31 agosto), diciannove all’ultima gara stagionale (finale di Champions il 23 agosto). Per le italiane, in caso di uscita anticipata dalle Coppe, anche meno. Ma la speranza è che non sia così e che, almeno una delle cinque squadre impegnate tra Champions ed Europa League, possa arrivare in fondo. E magari vincere. Le società già guardano avanti Ma, al netto di queste cinque, per le restanti compagini la stagione è finita qua. Da domenica sera. Obiettivi raggiunti da alcuni e da altri no, verdetti sanciti e vacanze “ridotte” perché la nuova annata è alle porte. Ieri ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Allenatori Serie A 2020-2021, panchine in movimento: il borsino della nuova stagione tra conferme, addii e giudizi… - news24_napoli : Il borsino degli allenatori: quali panchine restano da definire ancora… - CryPaolo : RT @KarlOne71: #Conte è il Balotelli degli allenatori. Tanto talento, ma testa di cazzo. Ovunque vada, dopo poco, lo cacciano perché insopp… - emamarro : RT @KarlOne71: #Conte è il Balotelli degli allenatori. Tanto talento, ma testa di cazzo. Ovunque vada, dopo poco, lo cacciano perché insopp… - TgrSicilia : Le principali squadre siciliane si attrezzano in vista della preparazione dei nuovi campionati. @palermocalcioit e… -

Ultime Notizie dalla rete : Allenatori Serie Allenatori Serie A 2020/2021, effetto Covid: confermate 16 panchine su 18 (per ora) Sport Fanpage Grassani: "Giusta causa". Il club riflette

che sconfinano in ambiti che non sono nemmeno di competenza dell'allenatore». In serie A il caso più recente di licenziamento è stato quello di Petkovic da parte della Lazio nel 2014: la colpa del ...

Bari, De Laurentiis cerca un nuovo tecnico: in lizza anche due ex Napoli

Il Bari dopo l’amaro finale di stagione, con la Serie B sfumata in finale play off, sta pensando alla ripartenza in vista di un’annata dove non si potrà sbagliare nulla. La priorità è la scelta dell’a ...

che sconfinano in ambiti che non sono nemmeno di competenza dell'allenatore». In serie A il caso più recente di licenziamento è stato quello di Petkovic da parte della Lazio nel 2014: la colpa del ...Il Bari dopo l’amaro finale di stagione, con la Serie B sfumata in finale play off, sta pensando alla ripartenza in vista di un’annata dove non si potrà sbagliare nulla. La priorità è la scelta dell’a ...