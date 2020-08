Allegra Luna, lady Candreva coccola il marito: la dedica su Instagram (Di martedì 4 agosto 2020) Allegra Luna, moglie del calciatore interista Antonio Candreva, gli ha dedicato parole al miele su Instagram. La coppia si gode il meritato riposo dopo gli impegni di campionato – in attesa degli appuntamenti di Europa League – per il centrocampista nerazzurro. “Se non ci fossimo innamorati, ci saremmo comunque scelti come migliori amici”, così Allegra … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

hellmyg_twt : mood allegra stasera ululo alla luna - fulan10 : RT @minimALessandro: Circo Massimo, l’@OperaRoma e la Luna (e la Vedova Allegra, ovviamente) - OperaRoma : RT @minimALessandro: Circo Massimo, l’@OperaRoma e la Luna (e la Vedova Allegra, ovviamente) - minimALessandro : Circo Massimo, l’@OperaRoma e la Luna (e la Vedova Allegra, ovviamente) -

Ultime Notizie dalla rete : Allegra Luna Allegra Luna, lady Candreva coccola il marito: la dedica su Instagram CheDonna.it L’oroscopo del giorno 1 agosto: determinatissimi Toro e Vergine

Anche nel cielo astrologico di oggi la luna si trova nel segno del Capricorno e si dirige velocemente in congiunzione ai tre pianeti che si trovano in questo segno zodiacale e che rendono questo momen ...

Allegra è in canile: “Adottatela”

LATINA – ALLEGRA è giocherellona, affettuosa e tanto, tanto dolce. Chiamate ed adottatela, merita una vita felice fuori dal canile. Allegra è adottabile a Latina, ed in tutto il centro nord, con contr ...

Anche nel cielo astrologico di oggi la luna si trova nel segno del Capricorno e si dirige velocemente in congiunzione ai tre pianeti che si trovano in questo segno zodiacale e che rendono questo momen ...LATINA – ALLEGRA è giocherellona, affettuosa e tanto, tanto dolce. Chiamate ed adottatela, merita una vita felice fuori dal canile. Allegra è adottabile a Latina, ed in tutto il centro nord, con contr ...