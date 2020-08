Allarme bomba alla stazione di Bari, stop ai treni e uffici evacuati (Di martedì 4 agosto 2020) BARI – A causa di un allarme bomba la stazione di Ferrotramviaria a Bari, in piazza Moro, e’ stata evacuata come gli uffici della societa’ di trasporti. La circolazione ferroviaria, anche quella gestita dalle Ferrovie Appulo-lucane, e’ stata momentaneamente interrotta. A far scattare il piano di intervento anti-terrorismo, e’ stata una chiamata anonima giunta poco dopo le due del pomeriggio di oggi nelle sede centrale di Ferrotramviaria, a Roma, e che annunciava la presenza di un ordigno nella stazione. Immediato e’ scattato l’allarme a Bari, la societa’ di trasporti non ha stazioni nella Capitale, con l’intervento degli artificieri, dei carabinieri e degli agenti della Polfer che hanno transennato l’intera zona. Secondo quanto apprendere la Dire, sono in corso controlli anche con l’uso di robot, da parte degli artificieri. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Allarme bomba alla stazione di Bari, stop ai treni e uffici evacuati Migrante 22enne ferito a colpi di pistola a Foggia Lopalco: “Il Coronavirus non ha nulla a che vedere con l’influenza” Caso Orlandi, al via nuove indagini dell’Università del Salento VIDEO | Caso Puglia, Conte: “Non tollereremo più il mancato rispetto della doppia preferenza” Coronavirus, in Puglia positivo un bimbo di 4 mesi Leggi su dire

