Alessandro Di Battista è di nuovo papà: è nato il secondo figlio (Di martedì 4 agosto 2020) Alessandro Di Battista è diventato papà, per la seconda volta! A dare il lieto annuncio è stato il diretto interessato, che ha condiviso un post sui social. In particolare, il politico ha ringraziato la sua Sahra, che le ha fatto un regalo di compleanno davvero speciale. Infatti, proprio oggi, Alessandro compie gli anni. Impossibile non … L'articolo Alessandro Di Battista è di nuovo papà: è nato il secondo figlio proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

