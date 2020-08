Alessandro Di Battista di nuovo papá: su Instagram il dolce benvenuto a Filippo (Di martedì 4 agosto 2020) Alessandro Di Battista è diventato di nuovo papà: l’attivista nel M5s ha voluto esprimere tutta la sua gioia attraverso il suo profilo Instagram e ha annunciato così la nascita del piccolo Filippo, suo secondo figlio. Con un orgoglioso sorriso, Alessandro ha scattato un selfie insieme alla compagna Sahra Lahouasnia, anche lei raggiante. Ma le loro espressioni di felicità non sono state le uniche cose ad attirare l’attenzione, un tenero dettaglio ha fatto emozionare tutti: Filippo ha deciso di fare capolino nella foto, mostrando chiaramente la piccola mano che stringe forte il mignolo del papà. È nato Filippo! La mamma è stata mitica e sta benone. Filippo è nato ... Leggi su dilei

