Alena Seredova, piccola disavventura per lei: “Bello avere la cabrio” (Di martedì 4 agosto 2020) Questo articolo Alena Seredova, piccola disavventura per lei: “Bello avere la cabrio” . Alena Seredova ha pubblicato un divertente video in cui mostra le conseguenze di avere una macchina cabrio: il video diventa virale. piccola disavventura per Alena Seredova ed il suo compagno Alessandro Nasi che sono stati “vittime” di una bruttissima tempesta che ha avuto come diretta conseguenza quella di far letteralmente imbarcare acqua alla loro macchina, … Leggi su youmovies

Notiziedi_it : “Bello avere la cabrio”. Alena Seredova svuota l’auto allagata con una tazza - infoitcultura : 'Bello avere la cabrio'. Alena Seredova svuota l'auto allagata con una tazza - lellinara : RT @ilgiornale: Alena Seredova ha strappato un sorriso al popolo social mostrandosi armata di tazza e buona volontà mentre svuota la cabrio… - Notiziedi_it : “Bello avere la cabrio”. Alena Seredova svuota l’auto allagata con una tazza - ilgiornale : Alena Seredova ha strappato un sorriso al popolo social mostrandosi armata di tazza e buona volontà mentre svuota l… -