Alena Seredova, incidente con il maltempo: auto allagata [FOTO] (Di martedì 4 agosto 2020) I temporali estivi che, in queste ultime ore, hanno preso d’assalto gran parte della penisola italiana hanno colto alla sprovvista Alena Seredova. E hanno causato più danni del previsto a lei e alla sua famiglia. La donna, infatti, sta passando questi giorni di vacanza a Forte dei Marmi, dove sta vivendo la sua terza maternità. Un periodo di serenità che è stato brevemente interrotto dal maltempo degli scorsi giorni. A farne le spese è stata l’auto della donna e della sua famiglia, una Jeep cabrio che, all’arrivo dell’acquazzone, si è velocemente riempita di acqua piovana. La macchina di Alena Seredova allagata Nonostante l’imprevisto dovuto al temporale estivo, Alena ... Leggi su velvetgossip

zazoomblog : Alena Seredova svuota l’auto allagata dal temporale con una tazza: “Bello avere la cabrio” - #Alena #Seredova… - clikservernet : Alena Seredova svuota l’auto allagata dal temporale con una tazza: “Bello avere la cabrio” - Noovyis : (Alena Seredova svuota l’auto allagata dal temporale con una tazza: “Bello avere la cabrio”) Playhitmusic - - zazoomblog : Alena Seredova piccola disavventura per lei: “Bello avere la cabrio” - #Alena #Seredova #piccola - Notiziedi_it : “Bello avere la cabrio”. Alena Seredova svuota l’auto allagata con una tazza -

Ultime Notizie dalla rete : Alena Seredova

Virgilio Sport

Alena Seredova ha pubblicato un divertente video in cui mostra le conseguenze di avere una macchina cabrio: il video diventa virale. Piccola disavventura per Alena Seredova ed il suo compagno Alessand ...Alena Seredova, le piove in auto: la macchina, cabrio, si allaga. E lei con il marito Alessandro Nasi è costretta a svuotarla con una tazza.