Al Suor Orsola Benincasa il primo master in Italia dedicato alla formazione dello youth worker

Nasce a Napoli il primo percorso di alta formazione universitaria specificamente dedicato allo youth worker, l'animatore socio-educativo per i giovani considerato dall'Unione Europea tra le nuove figure professionali più importanti da incentivare e sostenere in tutti gli Stati Membri. Un compito al quale in Italia lavora l'Agenzia Nazionale per i Giovani che, per creare uno specifico percorso formativo per questa nuova figura, ha siglato questa mattina a Napoli un protocollo d'intesa con l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, la più antica libera Università Italiana, sede da oltre un secolo di percorsi di alta formazione nel settore degli ...

