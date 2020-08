Al mare lasciano le chiavi di casa in auto. E i ladri svuotano l'appartamento di Firenze (Di martedì 4 agosto 2020) Quando i proprietari hanno parcheggiato l'auto e sono andati in spiaggia i ladri hanno forzato la vettura , e dopo aver trovato le chiavi di casa e aver scoperto l'indirizzo grazie al libretto di ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : mare lasciano Al mare lasciano le chiavi di casa in auto. E i ladri svuotano l'appartamento di Firenze LA NAZIONE Con il 'trekking letterario', è partita l'edizione 2020 di 'Due parole in riva al mare', prossimo appuntamento il 5 agosto

Mercoledì 5 agosto ore 21,00 a San Lorenzo al mare READING LETTERARIO Alessandro Perissinotto ... finire il lavoro che la Storia aveva lasciato a metà. Elizabeth, antieroina sensuale e ironica che ...

Lo scippo del mare di Sardegna: l'Algeria compra navi da guerra

Da allora la storia del mare, quella pubblica e quella segreta ... Raggiunto da un decreto di espulsione con l'ordine di lasciare il Paese entro 15 giorni se ne fregò: attraversò l'Europa, si ...

