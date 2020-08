Agosto con la mascherina: grillini lavorano a proroga anche dopo il 15 (Di martedì 4 agosto 2020) I grillini sostenevano la decrescita felice per l’Italia. La decrescita è arrivata ma in modo decisamente infelice. Da più dei 6 mesi l’Italia è in emergenza, il Paese va avanti a decreti del premier. Il Paese affonda e questa estate anomala è contrassegnata dall’obbligo di mascherina fino al 15 Agosto in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico. Ma si va verso una nuova proroga. Infatti, a quanto si apprende da fonti di governo, il Dpcm che sarà adottato la prossima settimana dovrebbe confermare le linee guida ad oggi in vigore e viene fin d’ora dato per scontato il rinnovo dell’obbligo delle mascherine per il contenimento del contagio. L’ordinanza adottata il primo Agosto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, conferma ... Leggi su laprimapagina

